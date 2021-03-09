Barış Pınarı Bölgesi'nde terör örgütlerine ağır darbe vuruldu

Şanlıurfa Valiliği, son bir yıl içinde yürütülen operasyonların bilançosunu açıkladı.

Türkiye, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı 9 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

Harekat, kısa süre içinde başarılı bir şekilde tamamlandı, terör örgütlerinin kirli planları bozuldu.

ÇALIŞMALAR MEYVESİNİ VERDİ

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, harekatın hemen ardından hayatın normalleştirilmesi, güven ve istikrarın sağlanmasına yönelik başlatılan ve kesintisiz devam eden çalışmaların meyvesini vermeye başladığı vurgulandı.

Eğitim, sağlık, ulaştırma, tarım, ticaret ve belediyecilik hizmetleri başta olmak üzere birçok alanda büyük iyileşmeler sağlandığına dikkat çekildi.

TOPLAMDA 711 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Terörle mücadelenin etkin bir şekilde sürdüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yerel kolluk birimleri ile MİT Başkanlığı ve SMO unsurlarının eş güdüm içinde bölgede yürüttükleri müşterek operasyonlar sonucunda, bir yıl içinde Tel Abyad'da 1'i ölü 349'u sağ toplam 350 PKK/YPG’li ve 126 sağ DEAŞ'lı, Rasulayn'da ise 3'ü ölü, 221'i sağ toplam 224 PKK/YPG'li ve 11 sağ DEAŞ'lı olmak üzere toplamda 711 terörist etkisiz hale getirildi.

Tel Abyad'da uzunluğu 150 metre ile 600 metre arasında değişen 19 hendek, 60 mevzi, 10 sığınak, biri 2 kilometre uzunluğunda, 2,50 metre genişliğinde, 3 metre yüksekliğinde betonarme tünel olmak üzere 21 tünel, Rasulayn ilçesinde de toplam 27 kilometre uzunluğunda 303 tünel tahrip edilerek kullanılmaz hale getirilmiştir."





ELE GEÇİRİLEN PATLAYICI, SİLAH VE MÜHİMMATLAR

"Operasyonlarda, bugüne kadar YPG/PKK terör örgütü tarafından bölgedeki yerel güvenlik birimleri ve masum sivil halkı hedef alan 71 terör saldırı girişimi engellenmiştir." ifadesine yer verilen açıklamada, şu bilgiler aktarıldı:

"Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nin terör unsurlarından temizlenmesi için yürütülen operasyonlarda Tel Abyad ilçesinde PKK/YPG terör örgütü tarafından EYP imalathanesi olarak kullanıldığı tespit edilen bina patlayıcılardan arındırılırken, bu kapsamda bölgede yürütülen çalışmalarda toplamda 284 EYP, 1217 kilogram patlayıcı madde, 217 EYP kapsülü, 19 roketatar silah, 49 roketatar mühimmatı, 158 havan mermisi, 13 top mühimmat, 67 anti-personel mayını, 113 el bombası, 36 uzun namlulu silah, 15 av tüfeği, 26 bin 642 adet fişek, 31 askeri mühimmat, 7 tabanca ve 1130 gram uyuşturucu madde ele geçirilerek olası terör eylemlerinin önüne geçildi."





RESULAYN VE TEL ABYAD'IN GÜVENLİĞİNİ YEREL KOLLUK KUVVETLERİ SAĞLIYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Milli Ordusu (SMD) ile gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla tamamlanmasının ardından, Şanlıurfa Valiliği Koordinasyonu'nda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından danışmanlık hizmeti verilmek suretiyle yerel kolluk teşkilatı kurulmaya başlandığı anımsatılan açıklamada, şöyle denildi:

"Resulayn ve Tel Abyad şehir merkezlerinin emniyet-asayiş hizmetleri bu birimler tarafından devralınmış, diğer yerleşim yerlerinde devir işlemlerine devam edilmektedir. Harekat bölgesine dışarıdan terörist sızmalarını engellemeye dönük Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve SMO’nun faaliyetleri de aralıksız devam etmektedir."