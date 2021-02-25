Euro
8.8942
1.93%
Dolar
7.2645
1.33%
Altın
415.59
-0.01%
Borsa
1.488
0.35%
Bitcoin
363.500
1.17%
EXEN Coin
16.58
-1.54%
7ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 7 C
    Barış Pınarı bölgesindeki okullar eğitime açıldı

    Barış Pınarı bölgesindeki okullar eğitime açıldı

    Terörden temizlenen bölgede Türkiye tarafından onarımları tamamlanan okullar, eğitim vermeye başladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 25.02.2021 - 19:04
    • Güncelleme : 25.02.2021 - 19:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'yla, hem yerleşim yerleri terörden kurtarıldı hem de bölge halkının yaraları sarıldı.

    Harekatla bölgeyi huzura kavuşturan kahraman Türk ordusu, yüzlerce çocuğun da yüzünü güldürdü.

    ÇOCUKLARIN ELİ KALEM KİTAP TUTACAK

    Terörden arınan Tel Cenneb ve Vadha köylerindeki okulların onarım ve bakımı, Türkiye'nin desteği ile tamamlandı.

    Eğitim ve öğretime hazır hale getirilen okullar, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak okullara ait görüntülere yer verdi.

    Barış Pınarı bölgesindeki okullar eğitime açıldı #1

    Barış Pınarı bölgesindeki okullar eğitime açıldı #2

    Barış Pınarı bölgesindeki okullar eğitime açıldı #3

    Barış Pınarı bölgesindeki okullar eğitime açıldı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir