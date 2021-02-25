Barış Pınarı bölgesindeki okullar eğitime açıldı

Terörden temizlenen bölgede Türkiye tarafından onarımları tamamlanan okullar, eğitim vermeye başladı.

Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'yla, hem yerleşim yerleri terörden kurtarıldı hem de bölge halkının yaraları sarıldı.

Harekatla bölgeyi huzura kavuşturan kahraman Türk ordusu, yüzlerce çocuğun da yüzünü güldürdü.

ÇOCUKLARIN ELİ KALEM KİTAP TUTACAK

Terörden arınan Tel Cenneb ve Vadha köylerindeki okulların onarım ve bakımı, Türkiye'nin desteği ile tamamlandı.

Eğitim ve öğretime hazır hale getirilen okullar, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak okullara ait görüntülere yer verdi.