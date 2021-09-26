Bölgeye saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hale getirildi.

Türkiye'nin terörle mücadelesi sürüyor...

Suriye'de Mehmetçik'in görev aldığı bölgede huzur ve güvenliği bozmak isteyen hain teröristler, bir bir tespit ediliyor.

Son olarak Barış Pınarı bölgesinde bir saldırı girişimi daha önlendi.

6 PKK'LI DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Bölgede tespit edilen 6 PKK/YPG’li terörist, komandoların müdahalesiyle amaçlarınna ulaşamadan etkisiz hâle getirildi.

Barış Pınarı bölgesine saldırı girişimi: 6 terörist öldürüldü ViDEO

MSB: BİR SALDIRI TEŞEBBÜSÜ DAHA YARIDA KALDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyona ilişkin paylaşım yaparak "Terör örgütü PKK/YPG’nin bir saldırı teşebbüsü daha akamete uğratıldı." ifadesine yer vedi.