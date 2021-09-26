- Haberler
- Gündem Haberleri
- Barış Pınarı bölgesine saldırı girişimi: 6 terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesine saldırı girişimi: 6 terörist öldürüldü
Bölgeye saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hale getirildi.
- AA & Ensonhaber
- 26.09.2021 - 10:53
- Güncelleme : 26.09.2021 - 11:33
Türkiye'nin terörle mücadelesi sürüyor...
Suriye'de Mehmetçik'in görev aldığı bölgede huzur ve güvenliği bozmak isteyen hain teröristler, bir bir tespit ediliyor.
Son olarak Barış Pınarı bölgesinde bir saldırı girişimi daha önlendi.
6 PKK'LI DAHA ÖLDÜRÜLDÜ
Bölgede tespit edilen 6 PKK/YPG’li terörist, komandoların müdahalesiyle amaçlarınna ulaşamadan etkisiz hâle getirildi.
Barış Pınarı bölgesine saldırı girişimi: 6 terörist öldürüldü ViDEO
MSB: BİR SALDIRI TEŞEBBÜSÜ DAHA YARIDA KALDI
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyona ilişkin paylaşım yaparak "Terör örgütü PKK/YPG’nin bir saldırı teşebbüsü daha akamete uğratıldı." ifadesine yer vedi.