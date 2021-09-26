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    Barış Pınarı bölgesine saldırı girişimi: 6 terörist öldürüldü

    Barış Pınarı bölgesine saldırı girişimi: 6 terörist öldürüldü

    Bölgeye saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hale getirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 26.09.2021 - 10:53
    • Güncelleme : 26.09.2021 - 11:33
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    Türkiye'nin terörle mücadelesi sürüyor...

    Suriye'de Mehmetçik'in görev aldığı bölgede huzur ve güvenliği bozmak isteyen hain teröristler, bir bir tespit ediliyor.

    Son olarak Barış Pınarı bölgesinde bir saldırı girişimi daha önlendi.

    6 PKK'LI DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

    Bölgede tespit edilen 6 PKK/YPG’li terörist, komandoların müdahalesiyle amaçlarınna ulaşamadan etkisiz hâle getirildi.

    Barış Pınarı bölgesine saldırı girişimi: 6 terörist öldürüldü ViDEO

    MSB: BİR SALDIRI TEŞEBBÜSÜ DAHA YARIDA KALDI

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyona ilişkin paylaşım yaparak "Terör örgütü PKK/YPG’nin bir saldırı teşebbüsü daha akamete uğratıldı." ifadesine yer vedi.

    Barış Pınarı bölgesine saldırı girişimi: 6 terörist öldürüldü #1

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