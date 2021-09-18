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    Barış Pınarı bölgesine saldırı girişimi: 7 terörist öldürüldü

    Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hâle getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 18.09.2021 - 11:48
    • Güncelleme : 18.09.2021 - 12:01
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    Barış Pınarı bölgesine saldırı girişimi: 7 terörist öldürüldü

    Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor…

    Yine bir saldırı girişimi, kahraman komandolar tarafından engellendi.

    7 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Barış Pınarı bölgesini hedef almayı planlayan 7 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hale getirildi.

    “MİSLİYLE KARŞILIK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

    Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bölgede teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz” denildi.

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