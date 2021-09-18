Barış Pınarı bölgesine saldırı girişimi: 7 terörist öldürüldü

Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hâle getirildi.

Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor…

Yine bir saldırı girişimi, kahraman komandolar tarafından engellendi.

7 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Barış Pınarı bölgesini hedef almayı planlayan 7 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hale getirildi.

“MİSLİYLE KARŞILIK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bölgede teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz” denildi.