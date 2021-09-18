- Haberler
- Gündem Haberleri
- Barış Pınarı bölgesine saldırı girişimi: 7 terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesine saldırı girişimi: 7 terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hâle getirildi.
- Haber Merkezi
- 18.09.2021 - 11:48
- Güncelleme : 18.09.2021 - 12:01
Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor…
Yine bir saldırı girişimi, kahraman komandolar tarafından engellendi.
7 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Barış Pınarı bölgesini hedef almayı planlayan 7 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hale getirildi.
“MİSLİYLE KARŞILIK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ”
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bölgede teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz” denildi.