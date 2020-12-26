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    Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK'YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
    • AA
    • 26.12.2020 - 18:50
    • Güncelleme : 26.12.2020 - 18:55
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    Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 terörist öldürüldü

    Kahraman Mehmetçik, hain terör örgütüne göz açtırmamaya devam ediyor.

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK'YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

    SALDIRI GİRİŞİMİNDE BULUNAN 4 TERÖRİSTİN DAHA ÜSTÜ ÇİZİLDİ

    MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi."

    Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 terörist öldürüldü #1

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