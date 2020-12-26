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- Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK'YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
- AA
- 26.12.2020 - 18:50
- Güncelleme : 26.12.2020 - 18:55
Kahraman Mehmetçik, hain terör örgütüne göz açtırmamaya devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK'YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
SALDIRI GİRİŞİMİNDE BULUNAN 4 TERÖRİSTİN DAHA ÜSTÜ ÇİZİLDİ
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi."