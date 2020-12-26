Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK'YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Kahraman Mehmetçik, hain terör örgütüne göz açtırmamaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK'YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

SALDIRI GİRİŞİMİNDE BULUNAN 4 TERÖRİSTİN DAHA ÜSTÜ ÇİZİLDİ

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi."