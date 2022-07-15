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    Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 9 terörist öldürüldü

    Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 15.07.2022 - 14:27
    • Güncelleme : 15.07.2022 - 14:37
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    Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 9 terörist öldürüldü

    Mehmetçik, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor…

    İnlerine girilen teröristler, birer birer yok ediliyor.

    Yine bir saldırı hazırlığı yine bir imha…

    9 terörist öldürüldü

    Kahramanlar, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirdi.

    Bölgede hareketliliğin sürdüğü öğrenildi.

    Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 9 terörist öldürüldü #1


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