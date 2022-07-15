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- Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 9 terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 9 terörist öldürüldü
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
- Haber Merkezi
- 15.07.2022 - 14:27
- Güncelleme : 15.07.2022 - 14:37
Mehmetçik, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor…
İnlerine girilen teröristler, birer birer yok ediliyor.
Yine bir saldırı hazırlığı yine bir imha…
9 terörist öldürüldü
Kahramanlar, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirdi.
Bölgede hareketliliğin sürdüğü öğrenildi.