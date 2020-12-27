Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Kahraman Mehmetçik, hem sınır içinde hem de sınır ötesinde hain terör örgütüne bir an olsun bile göz açtırmamakta kararlı.

Son olarak Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada komandoların, terör örgütü PKK/YPG'ye ağır bir darbe daha indirdiği belirtildi.

15 TERÖRİSTİN DAHA ÜSTÜ ÇİZİLDİ

Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 teröristin öldürüldüğü açıklandı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kahraman komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG’ye ağır bir darbe daha indirdi. Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Kahraman komandolarımızı kutluyoruz!"

Barış Pınarı bölgesine saldırmaya çalışan 15 terörist öldürüldü VİDEO