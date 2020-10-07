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    Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 terörist öldürüldü

    Bölgeye sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2020 - 11:25
    • Güncelleme : 07.10.2020 - 11:25
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    Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 terörist öldürüldü

    Türk askerinin, bölücü terör örgütü üyelerine yönelik operasyonları başarı ve kararlılıkla devam ediyor.

    Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesine sızma girişimi, kahraman komandolar tarafından önlendi.

    2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Olaya ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

    Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 terörist öldürüldü VİDEO

    Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 terörist öldürüldü #1

    Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 terörist öldürüldü #2

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