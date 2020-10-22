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    Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 terörist öldürüldü

    MSB: Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.
    • AA
    • 22.10.2020 - 13:46
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    Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 terörist öldürüldü

    MSB: Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.

     

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