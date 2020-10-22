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Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 terörist öldürüldü

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 terörist öldürüldü

MSB: Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.