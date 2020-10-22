- Haberler
- Gündem Haberleri
- Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 terörist öldürüldü
MSB: Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.
- AA
- 22.10.2020 - 13:46
MSB: Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.