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    Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 terörist öldürüldü

    Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 terörist öldürüldü

    Bölgede tespit edilen PKK/YPG'li 4 terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 30.11.2020 - 09:48
    • Güncelleme : 30.11.2020 - 10:05
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    Türk askerinin, hain terör örgütüne yönelik operasyonları başarıyla devam ediyor.

    Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesine sızma girişimi, komandolar tarafından önlendi.

    4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." denildi.

    Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 terörist öldürüldü #1

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