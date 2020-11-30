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- Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 terörist öldürüldü
Bölgede tespit edilen PKK/YPG'li 4 terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
- AA & Ensonhaber
- 30.11.2020 - 09:48
- Güncelleme : 30.11.2020 - 10:05
Türk askerinin, hain terör örgütüne yönelik operasyonları başarıyla devam ediyor.
Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesine sızma girişimi, komandolar tarafından önlendi.
4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." denildi.