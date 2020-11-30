Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 terörist öldürüldü

Bölgede tespit edilen PKK/YPG'li 4 terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

Türk askerinin, hain terör örgütüne yönelik operasyonları başarıyla devam ediyor.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesine sızma girişimi, komandolar tarafından önlendi.

4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." denildi.