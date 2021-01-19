MSB, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişiminin önlendiğini duyurdu.

MEHMETÇİK, HUZUR VE GÜVEN ORTAMINI BOZDURMADI

Açıklamada: "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadesine yer verildi

Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 3 terörist öldürüldü VİDEO