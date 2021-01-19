- Haberler
- Gündem Haberleri
- Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 3 terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 3 terörist öldürüldü
MSB, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
- AA
- 19.01.2021 - 19:37
- Güncelleme : 19.01.2021 - 19:46
Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişiminin önlendiğini duyurdu.
MEHMETÇİK, HUZUR VE GÜVEN ORTAMINI BOZDURMADI
Açıklamada: "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadesine yer verildi
Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 3 terörist öldürüldü VİDEO