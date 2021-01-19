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    Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 3 terörist öldürüldü

    MSB, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
    • AA
    • 19.01.2021 - 19:37
    • Güncelleme : 19.01.2021 - 19:46
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    Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 3 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişiminin önlendiğini duyurdu.

    MEHMETÇİK, HUZUR VE GÜVEN ORTAMINI BOZDURMADI

    Açıklamada: "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadesine yer verildi

    Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 3 terörist öldürüldü VİDEO

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