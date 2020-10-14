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    Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), taciz ateşinde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 14.10.2020 - 10:18
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    Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 terörist öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), bölücü terör örgütü üyelerine yönelik operasyonları başarıyla devam ediyor.

    Türk askeri, PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik taciz ateşine karşılık verdi.

    3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

    Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 terörist öldürüldü #1

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