Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), taciz ateşinde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), bölücü terör örgütü üyelerine yönelik operasyonları başarıyla devam ediyor.

Türk askeri, PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik taciz ateşine karşılık verdi.

3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.