Barış Pınarı Harekatı bölgesinde halk güvenle bayrama hazırlanıyor Türkiye'nin çabalarıyla terör örgütlerinden temizlenen ve huzur ortamı sağlanan Suriye'nin kuzeyinde yaşayan vatandaşlar Ramazan Bayramı için hazırlık yaptı.

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AA

İslam alemi mübarek Ramazan Bayramı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Dünyanın dört bir yanında yaşayan müslümanlar bayramı beklerken, Suriye'nin kuzeyinde de bayram heyecanı yaşanıyor.

Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde halk, Türkiye'nin çabalarıyla sağlanan huzur ve güven ortamında beşinci Ramazan Bayramı'na girecek.

Halkın alım gücü olumsuz etkilendi

Türkiye'nin çabaları ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) desteğiyle bölgede sağlanan güven ve istikrar ortamı gün geçtikçe güçleniyor. Buna rağmen Tel Abyad ve Rasulayn'daki halkın alım gücü, son üç yılda yaşanan kuraklık, büyük zarar gören tarım sektörü ve hayat pahalılığı yüzünden olumsuz etkilendi.

Bayram alıverişine çıktılar

Bu olumsuzluğa rağmen Ramazan Bayramı'na bir gün kala, her iki ilçedeki pazarda hareketlilik yaşandı. Vatandaşlar bütçelerine uygun ürünler için pazar yerinde alışveriş yaptı.

Örgütün esaretinden kurtulan binlerce sivil, pahalılık olsa da bayram hazırlıkları için pazarlara akın etti.

Bölgedeki istikrar ortamını pekiştirmek amacıyla SMO güvenlik güçleri ilçelerin merkezinde ve kırsal kesimde ilave güvenlik tedbirleri aldı.

Tel Abyad yerel kolluk kuvvetlerinden Muhammed Ammuri, ilçenin giriş ve çıkışlarında yol kontrol noktası sayısının arttırıldığını söyledi.

"Terör örgütünün huzuru bozmasına müsade etmeyeceğiz"

Vatandaşın güven ve selameti için her türlü tedbirin alındığını ifade eden Ammuri, "Terör örgütlerinin Tel Abayd'ın huzurunu bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Her yerde kimlik kontrolü yapıyoruz. Ana pazara otomobil girişini yasakladık. İlçede araç ve motosikletlere sık sık arama yapıyoruz." dedi.

"Kolluk kuvvetleri güveni sağlıyor"

Pastane işletmecisi Fehid Ahmer ise kentte yöresel tatlılara ve unlu mamüllere yoğun ilgi olduğunu söyledi.

Bayrama bir gün kala pazarda geçmiş bayramlara göre iyi bir alışveriş hareketi olduğunu ifade eden Ahmer, "Güzel bir bayrama hazırlık ortamı var. Kolluk kuvvetleri güveni sağlamaya çalışıyor." dedi.

Gazze'de savaşın son bulmasını dileyen Ahmer, Suriye halkına ve İslam alemine mutlu bayramlar diledi.

"Tel Abyad en güvenilir bölgedir"

Barış Pınarı Harekatı sonrası Tel Abyad'a dönüş yapan Haci Balaov, Tel Abayd ilçesinde beşinci ramazan bayramına güven ve istikrarın hakim olduğu bir ortamda girmeye hazırlandığını söyledi.

Giyecek ve gıda alışverişi yaptığını söyleyen Balaov, "Tel Abyad en güvenli bölgedir. Halkı çok sakin ve misafirperverdir. Ramazan ortamı da gayet güzeldir." şeklinde konuştu.

Sivillerin evlerine dönemesini diledi

Balaov, savaş ve enflasyona dayalı hayat pahalılığının, Tel Abyad'ın güven ve istikrar ortamını gölgelediğini ifade etti.

Ramazan Bayramı münasebetiyle Gazze halkına zafer dilediğini belirten Balaov, Suriye halkının da Beşşar Esed'den bir an evvel kurtulmasını ve yerinden edilen sivillerin evlerine dönmesini temenni etti.

"Bayram için sabırsızlanıyorum"

Pazara oyuncak alışverişi için kardeşleri ile gelen 9 yaşındaki Yusuf Ahmed, "Oyuncak alacağım için mutluyum. Su tabancası için pazara geldik. Bayramda arkadaşlarımla oynamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)