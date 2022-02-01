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- Barış Pınarı Harekatı bölgesine EYP geçirmeye çalışan 2 PKK’lı yakalandı
Barış Pınarı Harekatı bölgesine EYP geçirmeye çalışan 2 PKK’lı yakalandı
Ebu Emir kod adlı Ali Muhammed Hasan ile Delil kod adlı İbrahim Mustafa el-Murid, Barış Pınarı Harekatı bölgesine çok sayıda el yapımı patlayıcı geçirmeye çalışırken yakalandı.
- AA
- 01.02.2022 - 14:48
- Güncelleme : 01.02.2022 - 15:00
Suriye Milli Ordusu (SMO) mensupları, terörden temizlenen Barış Pınarı Harekatı bölgesine çok sayıda el yapımı patlayıcı (EYP) geçirmeye çalışan 2 PKK/YPG'lı teröristi yakaladı.
Muhalif askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 22 Ocak'ta, YPG/PKK işgalindeki alandan Barış Pınarı Harekatı bölgesine geçmeye çalışan 2 YPG/PKK'lı terörist, temas hattındaki SMO bileşenlerinden Hamza Tümeni mensuplarınca fark edildi.
ASKERİ POLİS BİRİMİNE TESLİM EDİLDİLER
Çok sayıda EYP geçirmeye çalıştıkları sırada yakalanan YPG/PKK'lı Ebu Emir kod adlı Ali Muhammed Hasan ile Delil kod adlı İbrahim Mustafa el-Murid, SMO'ya bağlı Askeri Polis birimine teslim edildi.
MAHKEMEYE SEVK EDİLECEKLER
PKK/YPG'li teröristler, Askeri Polis biriminde yapılacak işlemlerinin ardından Askeri Mahkeme'ye sevk edilecek.