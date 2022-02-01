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    Barış Pınarı Harekatı bölgesine EYP geçirmeye çalışan 2 PKK’lı yakalandı

    Ebu Emir kod adlı Ali Muhammed Hasan ile Delil kod adlı İbrahim Mustafa el-Murid, Barış Pınarı Harekatı bölgesine çok sayıda el yapımı patlayıcı geçirmeye çalışırken yakalandı.
    • AA
    • 01.02.2022 - 14:48
    • Güncelleme : 01.02.2022 - 15:00
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    Barış Pınarı Harekatı bölgesine EYP geçirmeye çalışan 2 PKK’lı yakalandı

    Suriye Milli Ordusu (SMO) mensupları, terörden temizlenen Barış Pınarı Harekatı bölgesine çok sayıda el yapımı patlayıcı (EYP) geçirmeye çalışan 2 PKK/YPG'lı teröristi yakaladı.

    Muhalif askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 22 Ocak'ta, YPG/PKK işgalindeki alandan Barış Pınarı Harekatı bölgesine geçmeye çalışan 2 YPG/PKK'lı terörist, temas hattındaki SMO bileşenlerinden Hamza Tümeni mensuplarınca fark edildi.

    ASKERİ POLİS BİRİMİNE TESLİM EDİLDİLER

    Çok sayıda EYP geçirmeye çalıştıkları sırada yakalanan YPG/PKK'lı Ebu Emir kod adlı Ali Muhammed Hasan ile Delil kod adlı İbrahim Mustafa el-Murid, SMO'ya bağlı Askeri Polis birimine teslim edildi.

    MAHKEMEYE SEVK EDİLECEKLER

    PKK/YPG'li teröristler, Askeri Polis biriminde yapılacak işlemlerinin ardından Askeri Mahkeme'ye sevk edilecek.

    Barış Pınarı Harekatı bölgesine EYP geçirmeye çalışan 2 PKK’lı yakalandı #1

    Barış Pınarı Harekatı bölgesine EYP geçirmeye çalışan 2 PKK’lı yakalandı #2

    Barış Pınarı Harekatı bölgesine EYP geçirmeye çalışan 2 PKK’lı yakalandı #3

    Barış Pınarı Harekatı bölgesine EYP geçirmeye çalışan 2 PKK’lı yakalandı #4


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