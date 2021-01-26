Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'ne terör saldırısı: 3 ölü, 2 yaralı

Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Tel Abyad ilçesinde motosiklete yerleştirilen bomba düzeneğinin patlatılması sonucu 3 sivil öldü, 2 sivil yaralandı.

Şanlıurfa ilçesinin Akçakale karşısında yer alan ve Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad ilçe merkezinde motosiklete yerleştirilen bomba düzeneği infilak etti.

Patlamada 3 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı. Durumu ağır olan yaralı Türkiye’ye sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

SIK SIK SALDIRILAR DÜZENLENİYOR

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçe merkezi, 13 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılmıştı.

Terör örgütü YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temir bölgelerinden sık sık Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Resulayn ve Tel Abyad bölgelerini hedef alarak terör saldırıları düzenliyor.

YARALILAR AKÇAKALE'YE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı konuya ilişkin bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı bölgesinde masum sivillere yönelik insanlık dışı bir saldırı gerçekleştirdi. Teröristler, Tel Abyad şehir merkezinde patlattıkları bomba ile 3 masum sivili katlederken 2 sivili de yaraladı. Yaralılar, Akçakale Devlet Hastanesine sevk edildi." denildi.