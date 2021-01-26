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    Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'ne terör saldırısı: 3 ölü, 2 yaralı

    Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Tel Abyad ilçesinde motosiklete yerleştirilen bomba düzeneğinin patlatılması sonucu 3 sivil öldü, 2 sivil yaralandı.
    • AA
    • 26.01.2021 - 11:10
    • Güncelleme : 26.01.2021 - 12:11
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    Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'ne terör saldırısı: 3 ölü, 2 yaralı

    Şanlıurfa ilçesinin Akçakale karşısında yer alan ve Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad ilçe merkezinde motosiklete yerleştirilen bomba düzeneği infilak etti.

    Patlamada 3 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı. Durumu ağır olan yaralı Türkiye’ye sevk edildi.

    Olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

    SIK SIK SALDIRILAR DÜZENLENİYOR

    Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçe merkezi, 13 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılmıştı.

    Terör örgütü YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temir bölgelerinden sık sık Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Resulayn ve Tel Abyad bölgelerini hedef alarak terör saldırıları düzenliyor.

    Barış Pınarı Harekatı Bölgesi ne terör saldırısı: 3 ölü, 2 yaralı #1

    YARALILAR AKÇAKALE'YE GETİRİLDİ

    Milli Savunma Bakanlığı konuya ilişkin bir açıklama yayınladı.

    Açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı bölgesinde masum sivillere yönelik insanlık dışı bir saldırı gerçekleştirdi. Teröristler, Tel Abyad şehir merkezinde patlattıkları bomba ile 3 masum sivili katlederken 2 sivili de yaraladı. Yaralılar, Akçakale Devlet Hastanesine sevk edildi." denildi.

    Barış Pınarı Harekatı Bölgesi ne terör saldırısı: 3 ölü, 2 yaralı #2

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