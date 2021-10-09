Suriye'de, Barış Pınarı Harekatı sırasında doğan ve harekatın sembol ismi olan 2 yaşındaki Pınar’ın doğum günü, Mehmetçik tarafından kutlandı.

Suriye’nin kuzeyinde yuvalanmış PKK/YPG terör örgütü ile mücadele kapsamındaki çalışmalar aralıksız sürüyor...

Bir yandan başarılı operasyonlar ile teröristlere geçit vermeyen Mehmetçik, bir yandan da bölgedeki sivil halka da el uzatıyor.

9 Ekim 2019’da düzenlenen Barış Pınarı Harekatı sonrası bölgede mayın ve el yapımı patlayıcı temizliği yapan Mehmetçik, hamile bir kadının sancılarının arttığını haber almıştı.

Ziheyye El Halil isimli hamile kadın, zırhlı personel taşıyıcıyla Akçakale Devlet Hastanesi’ne ulaştırılmıştı.

El Halil, başarılı bir operasyonla doğum yaparak bir kız çocuğu dünyaya getirmişti.

Operasyon sırasında hastaneye ulaştırarak hem kendisinin hem de kızının hayatını kurtaran Türk askerlerine teşekkür eden El Halil, Barış Pınar Harekatı nedeniyle kızına Pınar ismini vermişti.

SAĞLIK KONTROLLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Mehmetçik, Barış Pınarı Harekatı’nın ikinci yıl dönümünde, harekatın sembol ismi Pınar’a doğum günü sürprizi yaptı.

Mehmetçik, Türkiye’den aldığı doğum günü pastası ile El Halil ailesinin Suriye’deki Tel Abyad ilçesine bağlı Süluk kasabasındaki evinin kapısını çaldı.

Eve getirilen doktor ile 2 yaşındaki Pınar’ın sağlık kontrolleri gerçekleştirildi.

Daha sonra kendisi için getirilen pastayı üfleyen Pınar, askerlerin kendisine getirdiği hediyeleri aldı.

Barış Pınarı Harekatı sırasında doğan Pınar’a, askerlerin doğum günü sürprizi VİDEO



“BÖLGEDE ÖZGÜR BİR ŞEKİLDE YAŞADIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ”

Bölgede özgür bir şekilde yaşadıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen Pınar’ın babası Ali El Halil, şu sözleri kaydetti:

“İki yıl önce, operasyonun ilk gününde eşime cerrahi müdahale yapılması gerekiyordu. Bu bölgede hastane ya da sağlık ocağı yoktu. Türk askeri eşimi zırhlı araca bindirip Akçakale’de hastaneye götürdüler. Orada başarılı bir şekilde doğum yaptı. Diğer kadınlar gibi normal bir doğum yaptığını düşünüyordum ancak askerlerin gösterdiği ilgiden dolayı çok büyük bir fark gördük. Kızım bugün 2’nci yaşını dolduruyor ve bölgede özgür bir şekilde yaşadığımız için çok mutluyuz.”