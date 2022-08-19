Barış Pınarı harekatında 3 askeri şehit eden terörist yakalandı

Barış Pınarı harekatında 3 askeri şehit eden terörist yakalandı

Habur kod adlı Hüseyin Muhammed isimli hain teröristin konumuna erişen jandarma, operasyon düzenlendi. 3 askeri şehit ettiği öğrenilen hain, Resulayn'da enselendi.

Kahraman şehitlerimizin kanı bir kez daha yerde kalmadı...

Suriye-Resulayn bölgesine, ‘Habur’ kod adlı Hüseyin Muhammed isimli örgüt mensubunun, Haseki’den geçiş yapacağı bilgisi üzerine, Resulayn Yerel Kolluk Kuvveti ve Jandarma Danışma Komutanlığı’nın müşterek operasyonuyla Resulayn ilçe merkezinde yakalandı.

Sözde Samir Taburunda faaliyet gösterdi

Örgüt mensubunun Haseki/Şeddadi bölgesinde örgütsel eğitim aldığı, örgüt içerisinde Kaleşnikof Piyade tüfeği ve Dragunov keskin nişancı tüfeği kullandığı, sözde Samir Taburunda faaliyet yürüttüğü belirlendi.

3 askeri şehit ettiği öğrenildi

Örgüt mensubunun Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütüne takviye maksatlı geldiği ve 3 TSK personelinin şehit edilmesi olayının faili olduğu tespit edildi.