2019 yılında başlatılan operasyonun tamamlanmasının ardından Türkiye'nin öncülüğünde kurulan meclisler, terörden temizlenen Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerini daha güvenilir kıldı.

Barış Pınarı Harekatı'nın üzerinden 3 yıl geçti...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sınır bölgelerinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorlarını yok etmek amacıyla operasyon başlattı.

9 Ekim 2019'da başlatılan operasyonla bölgeye barış ve huzur getirmeyi amaçlayan güvenlik güçleri, Suriye Milli Ordusu (SMO) ile DEAŞ başta olmak üzere teröristlere geçit vermedi.

Bölge nüfusu 250 bine ulaştı

Bölgede uygulanan istihdam ve kalkınma projeleriyle geri dönüşler hız kazanırken Türkiye'den gelenlerle bölge nüfusu 250 bine ulaştı.

Harekatın 4'üncü gününde Rasulayn ilçe merkezi, 5'inci gününde ise Tel Abyad ilçe merkezi YPG/PKK'lı teröristlerden temizlendi.

Ayrıca 4 bin kilometrekareden fazla alana yayılan yaklaşık 600 yerleşim yeri de terörden arındırıldı.

Sivillerin geri dönmesi için çalışmalar başlatıldı

Harekatın tamamlanmasının ardından TSK ve SMO birlikleri, bölgenin güvenliğini sağlamaya ve terör nedeniyle yerinden edilen sivillerin geri dönmesi için gerekli koşulları oluşturmaya odaklandı.

Bu kapsamda Türkiye'de eğitilen binlerce yerel polis güçleri göreve başladı.

Barış Pınarı Harekatı'nın 3'üncü yıl dönümü VİDEO



İstihdam projeleri geliştirildi

Türkiye'nin öncülüğünde kurulan meclisler, yeni istihdam fırsatları yaratacak bazı projeleri de hayata geçirdi.

Yerel meclislerin altyapı çalışmaları ve gayretleriyle bölgedeki su ve elektrik sorunu da büyük oranda giderildi.

Hayatın normale dönmesi için sağlık, eğitim ve hizmet alanlarında da Türkiye'nin yoğun katkıları sayesinde bölgenin nüfusu 250 bini buldu.

3 yılda 10 bin 236 ameliyat yapıldı

Terörden temizlenen ilçelerde 3 hastane, 10 sağlık ocağı, 2 diyaliz merkezi, bir fizik tedavi merkezi, bir kan ve talasemi merkezi ve 3 aşı merkezi ile bir PCR laboratuvarı ve 2 mobil klinik bulunuyor.

Son 3 yılda hastanelerde toplam 10 bin 236 ameliyat yapıldı.

49 bin öğrenci eğitim görüyor

Bölgede Türkiye koordinesinde eğitime hazır hale getirilen 485 okulda bu sene ilkokul, ortaokul ve lise çağında 49 bin öğrenci dersbaşı yaptı.

Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki okullarda Suriye Geçici Hükümeti'nin belirlediği müfredat işleniyor.

ABD ve Rusya sözlerini tutmadı

Öte yandan Barış Pınarı Harekatı esnasında ABD ve Rusya ile ayrı ayrı mutabakatlar yapıldı.

Mutabakatlar kapsamında, Türkiye sınırından itibaren 30 kilometre derinlikteki alandan YPG/PKK'nın çekileceğini vadeden ABD ve Rusya, aradan 3 yıl geçmesine rağmen verdikleri sözleri yerine getirmedi.

Memleketlerine dönenler mutlu

2015 yılında işgal edilen Tel Abyad'tan Türkiye'ye sığınan Basel el-Ömer, harekat sonrası memleketine döndü. Ömer, "İlçenin özgürlüğüne kavuşmasının ardından hayatımız yeniden güzelleşmeye başladı. Tarlamı tekrar ekmeye başladım." dedi.

Tel Abyadlı İsmail el-Suhni de teröristlerin ilçeyi işgal etmesiyle Türkiye'ye geldiğini anlatarak, Barış Pınarı Harekatı sayesinde yıllar sonra evine kavuştuğunu söyledi. Suhni, "Yerel meclise bağlı ticaret odasında çalışıyorum. Türkiye'deyken protez diş bölümünden mezun oldum." şeklinde konuştu.

"Köyüme, akrabalarıma ve tarlama kavuştum"

2020'de Tel Abyad'a geri dönenlerden Hamam Türkmen köyünde yaşayan Mitib el-Hüseyin, "Kimseden baskı görmeden özgürce yaşıyorum. Köyüme, akrabalarıma ve tarlama kavuştum. Evlendim ve bir çocuğum oldu." dedi.

AA'nın aktarımına göre; Barış Pınarı Harekatı sonrası hayatın yeniden normale döndüğünü dile getiren Hüseyin, ilçenin daha da kalkınmasını ve sağlanan istikrarın devam etmesini diledi.