Barış Pınarı Harekatı'nın üzerinden 5 yıl geçti Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren terör örgütlerine karşı başlattığı Pınarı Harekatı'nı başlatmasının üzerinden 5 yıl geçti. Harekat sayesinde yaklaşık 600 yerleşim yeri terörden arındırıldı.

AA

Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'nin 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında güvenliğini tehdit eden terör örgütü PKK/YPG başta olmak üzere Suriye'nin kuzeyindeki teröristleri etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğini sağlamak için 9 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

Harekatın 4. gününde Rasulayn ilçe merkezi, 5. gününde de Tel Abyad ilçe merkezi, PKK/YPG'li teröristlerden temizlendi.

600 YERLEŞİM YERİ TERÖRDEN ARINDIRILDI

Harekatla 4 bin kilometrekareden fazla alana yayılmış yaklaşık 600 yerleşim yeri terörden arındırıldı.

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı esnasında ABD ve Rusya ile ayrı ayrı mutabakatlar yaptı.

Bu mutabakatlar uyarınca Türkiye sınırından itibaren 30 kilometre derinlikteki alandan PKK/YPG'nin çekileceğini vadeden ABD ve Rusya ise aradan 5 yıl geçmesine rağmen verdikleri sözleri yerine getirmedi.

SAĞLIK MERKEZLERİ TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ELİNDEN ALINDI

Terörden temizlenen Tel Abyad ve Rasulayn'da 3 hastane, 12 sağlık ocağı, 4 acil sağlık hizmetleri istasyonu, 2 evde sağlık hizmeti aracı, 2 diyaliz merkezi, fizik tedavi merkezi, kan ve talasemi merkezi, 5 aşı merkezi ile PCR laboratuvarı ve 3 mobil klinik bulunuyor.

Son 5 yılda 62 bin 894 hasta yatarak tedavi edilirken, 18 bin 425 ameliyatta 19 bin bebek sağlık tesislerinde dünyaya gözlerini açtı.

Türkiye'den gönüllü göz doktorları, görme kaybı yaşayan 898 katarakt hastasını ameliyat etti.

Her iki ilçedeki diyaliz merkezlerinde nitelikli sağlık hizmeti verildiğinden Türkiye'ye sevk edilen hasta sayısı da büyük oranda azaldı.

BÖLGE HALKI İÇİN İSTİHDAM FIRSATLARI HAYATA GEÇİRİLDİ

Harekatın tamamlanmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu birlikleri, bölgenin güvenliğini sağlamaya ve terör nedeniyle yerlerinden edilen sivillerin geri dönmesi için gerekli koşulları oluşturmaya odaklandı.

Bölgenin terörden temizlenmesinin ardından yerel meclisler kurularak bölge halkına hizmet sunulmaya başlandı.

Türkiye koordinesinde kurulan meclisler, bölge halkına hizmetin yanı sıra yeni istihdam fırsatları yaratacak projeleri hayata geçirdi.

54 BİN 445 KİŞİ BÖLGEYE GERİ DÖNDÜ

Yerel meclislerin altyapı çalışmaları ve gayretleriyle bölgede su ve elektrik sorunu da büyük oranda giderildi.

Sağlık, eğitim ve hizmet alanlarındaki yatırımlar sonucu geri dönüşlerle bölgenin nüfusu 254 bin 500'ü geçti.

Tel Abyad gümrük yetkililerinden alınan bilgiye göre, harekatın başlangıcından Ekim 2023'e kadar Tel Abyad gümrük kapısından ülkesine geri dönenlerin sayısı 35 bin iken, son bir yıl içinde yeni geri dönüşlerle bu sayı 54 bin 445'e yükseldi.

Her iki ilçede kurulan yerel meclislere bağlı birimlerde 3 bine yakın kişi çalışıyor.

ALT YAPI İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Terör örgütü PKK/YPG, Tel Abyad ile Rasulayn ilçelerinden çıkarılırken, çok sayıda altyapı ve kamu binalarını tahrip etti.

Her iki ilçedeki yerel mecliste tahrip edilen altyapı ve kamu hizmet binalarının yeniden imarı için ofisler kuruldu.

Onarım, bakım ve yeniden imar projeleri için Tel Abyad'da içinde kilit taş fabrikası, petrol rafinerisi, çimento fabrikası ile mıcır ocağının bulunduğu şantiye sahası açıldı.

Buradan çıkarılan malzemeler, Tel Abyad ile Rasulayn ilçelerinde peyzaj, refüj onarımı, asfalt serimi ve kent merkezindeki cephe iyileştirme çalışmalarında kullanılmaya devam ediliyor.

Bu yıl Tel Abyad ilçesinde hayatın her alanına gelen yeniliklere, ilçe merkezindeki mahallelerdeki yan sokaklara kilit taş döşeme çalışmalarıyla bir yenisi daha eklendi.

Sokak döşeme çalışmalarının, aşamalı olarak peyderpey bütün ilçedeki diğer mahallerde devam etmesi bekleniyor.

46 BİN ÖĞRENCİ DERSBAŞI YAPTI

Bölgede, Türkiye koordinesinde eğitime hazır hale getirilen 474 okulda bu sene ilkokul, ortaokul ve lise çağında 46 bin öğrenci dersbaşı yaptı.

Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki okullarda, Suriye Geçici Hükümetinin belirlediği müfredat işleniyor.

Ayrıca 2023 yılında açılan, Suriye Geçici Hükümetinin Eğitim Bakanlığına bağlı Özgür Halep Üniversitesinde Tel Abyad'da 10 bölümle eğitim verilmeye devam diyor.

"MASUMLARI ÖLDÜREN SALDIRILARDAN KURTULDUK"

Tel Abyad'ın terörden temizlenmesin ardından evine dönen Ali el-Abıd, ilçede hem hizmetlerin hem de yaşam koşullarının eskisine göre daha iyi olduğunu ifade ederek, "İşler daha da iyiye gidiyor. Güvenlik durumu da çok iyi. Silahlı terör örgütlerinin masum insanları öldüren saldırılarından kurtulduk." ifadeleri kullandı.

"Bölgede büyük bir yeniden imar hareketi var." diyen Abıd, yerel meclisin de dar gelirli kişiler için birçok projeyi hayata geçirdiğini aktardı.

"BÖLGEDEKİ DURUM ÇOK İYİ"

Alışveriş merkezinden çocuklarına giysi almak için geldiğini ifade eden Abıd, "İnsanlara çok uygun fiyatlarla hizmet veriliyor. Mesela alışveriş merkezindeki en pahalı ürün 180 TL. Fiyatlar çok uygun ve ürünler de iyi kalitede." diye konuştu.

Abıd sözlerini şöyle tamamladı:

Birçok iş fırsatı oluştu ve çok şükür, durum çok iyi. Bölgede yapılan projeler iyiden daha iyiye gidiyor. Eskiden hiç hizmet yoktu, hayatın her yönü örgütün baskısını altındaydı. Bugün ise elektrik var, hizmetler var, internet var, yani bölgedeki durum gerçekten çok iyi.

"AİLELERİMİZE KAVUŞTUK"

Ülkedeki savaştan ve özellikle terör örgütü PKK/YPG'den dolayı 10 yıl boyunca yerinden edildiğini söyleyen Ali el-Fares, harekat sonrası Tel Abyad'a ailesiyle geri döndüğünü ifade etti.

Fares, "Tel Abyad'a geri dönüp dükkanlarımız açtık. Ailelerimize kavuştuk. İstikrar, güvenlik eskisine kıyasla daha iyi. Mevcut hizmetler rejimin döneminde bile yoktu." diye konuştu.

"KALKINMA ÇALIŞMALARI SÜRECEK"

Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Salih Hac Abdullah da Tel Abyad bölgesinin kurtarılışının 5. yıl dönümü vesilesiyle tüm bölge halkını tebrik etti.

Hac Abdullah, "Altyapı, su şebekeleri ve yollar yeniden onarılarak hizmete açıldı. Fırınlar, hastaneler ve okullar onarılarak hizmete açıldı." dedi.

Yerel mecliste ve meclise bağlı tüm müdürlüklerde 1500 personelin çalıştığını ifade eden Hac Abdullah, bu kadrolar sayesinde birçok hizmetin hayata geçirildiğini belirtti.

Yerel meclisin bu süreçte kırsal kesimdeki köylere içme suyu ulaştırmaya yoğunlaştığını dile getiren Hac Abdullah, sözlerine şöyle sürdürdü:

Su şebekesindeki eksikliği gidermek için kuyular açıyoruz. Belediyelere güneş enerjisi ekipmanı desteği veriyoruz, böylece daha uzun saatler su temin edilebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)