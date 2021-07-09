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    Barış Pınarı ile Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist öldürüldü

    Komandolarımız, dördü Barış Pınarı, biri de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 09.07.2021 - 10:32
    • Güncelleme : 09.07.2021 - 10:53
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    Barış Pınarı ile Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist öldürüldü

    Terör örgütü üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlar, hız kesmeden devam ediyor.

    Kahraman Türk askeri, kararlı operasyonlarıyla teröristlere göz açtırmıyor.

    Son olarak, Barış Pınarı ile Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı girişimi önlendi.

    5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Teröristlerin saldırı hazırlığına fırsat verilmedi. Huzur ve güvenliğin teminatı olan Kahraman Komandolarımız; dördü Barış Pınarı, biri de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verdi.

    Barış Pınarı ile Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist öldürüldü #1

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