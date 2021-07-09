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- Barış Pınarı ile Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist öldürüldü
Barış Pınarı ile Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist öldürüldü
Komandolarımız, dördü Barış Pınarı, biri de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.
- AA & Ensonhaber
- 09.07.2021 - 10:32
- Güncelleme : 09.07.2021 - 10:53
Terör örgütü üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlar, hız kesmeden devam ediyor.
Kahraman Türk askeri, kararlı operasyonlarıyla teröristlere göz açtırmıyor.
Son olarak, Barış Pınarı ile Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı girişimi önlendi.
5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Teröristlerin saldırı hazırlığına fırsat verilmedi. Huzur ve güvenliğin teminatı olan Kahraman Komandolarımız; dördü Barış Pınarı, biri de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verdi.