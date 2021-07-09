Haberler

Gündem Haberleri

Barış Pınarı ile Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist öldürüldü

Barış Pınarı ile Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist öldürüldü

Komandolarımız, dördü Barış Pınarı, biri de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.