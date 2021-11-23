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- Barış Pınarı ile Zeytin Dalı bölgesinde 4 terörist öldürüldü
Barış Pınarı ile Zeytin Dalı bölgesinde 4 terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesinde 3 ve Zeytin Dalı bölgesinde 1 olmak üzere saldırı hazırlığındaki 4 terörist öldürüldü.
- AA & Ensonhaber
- 23.11.2021 - 11:48
- Güncelleme : 23.11.2021 - 11:58
Kahraman Mehmetçik'in terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor.
Başarılı operasyonlarla hain teröristler tek tek etkisiz hale getiriliyor.
Son olarak Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığının önü kesildi.
4 PKK'LI DAHA ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya üzerinden açıklama yaparak "Teröristle mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde üç ve Zeytin Dalı bölgesinde bir olmak üzere saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verdi.