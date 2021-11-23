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Barış Pınarı ile Zeytin Dalı bölgesinde 4 terörist öldürüldü

Barış Pınarı ile Zeytin Dalı bölgesinde 4 terörist öldürüldü

Barış Pınarı bölgesinde 3 ve Zeytin Dalı bölgesinde 1 olmak üzere saldırı hazırlığındaki 4 terörist öldürüldü.