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    Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 12 terörist öldürüldü

    Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 12 terörist öldürüldü

    Kahraman komandolar saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 12 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 28.04.2022 - 09:50
    • Güncelleme : 28.04.2022 - 10:35
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    Türk askeri başarılı operasyonlarıyla terör örgütüne darbe vurmaya devam ediyor.

    Kuzey Irak'ın Metina, Avaşin Basyan ve Zap bölgelerinde süren Pençe Kilit Operasyonu'nda yoğun bir mücadele verilirken, bir yandan da Suriye'deki terör inleri yerle bir ediliyor.

    Canları uğruna vatanı korumaya devam eden Mehmetçik, son olarak Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki teröristlere engel oldu.

    12 PKK'lı daha öldürüldü

    Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), iki bölgeye yönelik hazırlık içerisinde olan 12 teröriste gerekli karşılıkların verildiğini duyurdu.

    Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 12 terörist öldürüldü

    Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 12 terörist öldürüldü #1

    Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 12 terörist öldürüldü #2

    Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 12 terörist öldürüldü #3

    Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 12 terörist öldürüldü #4

    Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 12 terörist öldürüldü #5


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