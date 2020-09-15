Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 11 terörist öldürüldü

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 11 terörist öldürüldü

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hale getirildi.

Mehmetçik, havada karada teröristlere nefes aldırmıyor...

Son olarak kahraman komandolar, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li teröristi, etkisiz hale getirdi.

İki bölgedeki operasyon, Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.

"İZİN VERMEYECEĞİZ"

Bakanlık, o duyuruya "Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz." notunu da düştü.

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 11 terörist öldürüldü VİDEO