Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan 11 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, teröristlere komandolar ve kara ateş destek vasıtalarıyla karşılık verildiğini belirtti.

Türkiye, terör ve teröristlerle mücadelesine kararlılıkla devam ediyor.

Teröristler ise Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak istiyor.

Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu bölgelerde teröristlerce taciz ateşi açıldığını ve sızma girişiminde bulunulduğunu bildirdi.

11 TERÖRİST ETKİSİZ

Buna karşılık 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li terörist, Komandolarımızın müdahalesi ve kara ateş destek vasıtalarının kullanımıyla etkisiz hale getirildi."