Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 14 terörist öldürüldü

Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 14 terörist öldürüldü

Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 14 PKK/YPG'li terörist, askerlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

Türkiye'nin terörle mücadelesi en güçlü şekilde devam ediyor...

Huzur bozmaya yönelik hain girişimleri başarısız sonuçlanan çok sayıda terörist, Mehmetçik tarafından tek tek tespit edilip yok ediliyor.

Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) güzel bir haber daha geldi.

İKİ BÖLGEDE SIZMA GİRİŞİMİNE ENGEL: 14 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Bakanlık sosyal medya üzerinden, "Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 14 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." açıklamasında bulundu.

"İNLERİNDE VURMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Operasyon anlarına ait görüntülerin de yayınlandığı bakanlık açıklamasında "Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz!" denildi.

Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 14 terörist etkisiz hale getirildi