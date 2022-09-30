Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 3 terörist leş edildi

Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.

Kahraman Türk askeri terör belasıyla mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

Sınır içi ve sınır dışı operasyonları ile PKK'nın sonunu getirmeye ant içen askerlerden her geçen gün bir başarı daha duyuruluyor.

Milli Savunma Bakanlığı, bu kez başarıyı iki farklı bölgeden bildirdi.

"3 terörist etkisiz hale getirildi"

O duyuru şu ifadelerle yapıldı;

"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiği 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."