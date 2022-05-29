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    Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine 15 terörist öldürüldü

    MSB, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 29.05.2022 - 20:52
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    Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine 15 terörist öldürüldü

    Kahraman Mehmetçik sınır ötesindeki tüm operasyonlarda PKK'lı teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor.

    15 terörist öldürüldü

    Bu kapsamda, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

    Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, saldırı hazırlığı yapan teröristlerin tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirilmeye devam edildiği belirtildi.

    Bu kapsamda, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 15 PKK/YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

    Açıklamada, "Saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 15 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.

    Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine 15 terörist öldürüldü #1


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