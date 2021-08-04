Barış Saylak kimdir? Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak'ın biyografisi

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak hakkındaki bilgiler araştırılıyor. Peki Barış Saylak kimdir? İşte biyografisi...

Türkiye peş peşe çıkan orman yangınları ile mücadeleyi sürdürüyor...

Devam eden yangınların akabinde Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak hakkındaki bilgiler merak ediliyor.

Barış Saylak kimdir, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte kariyeri ve hayatı...

BARIŞ SAYLAK KİMDİR?

Barış Saylak, 1967 yılında Milas'ın Meşelik köyünde doğdu. İlkokulu Meşelik köyünde, ortaokul ve liseyi Milas'ta okudu.

1984 yılında eğitime başladığı Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden 1989 yılında mezun olan Saylak 1990 tarihinden 2013 tarihine kadar Milas Belediyesinde Veteriner Hekimlik göreviyle birlikte Başkan Yardımcılığı, Encümen Üyeliği ve Nikâh Memurluğu görevlerinde bulundu.

2014 yılından itibaren Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas Mezbaha Tesislerinde sorumlu yönetici olarak görev yapan Saylak, 12 Kasım 2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atandı.