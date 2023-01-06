Altılı masa adayını belirledi... İddia CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş'tan geldi. Yarkadaş, 6'lı masanın aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu göstereceğini dile getirdi.

Aylardır ikili görüşmeler dahil defalarca kez bir araya gelen altı muhalefet partisinin oluşturduğu Millet İttifakı, bir türlü öne süremedikleri adayı çıkarıyor…

Dün yine toplanan ve bu kez 9 saat süren bir görüşme yapan liderler, seçime birkaç ay kala Cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecine nihayet girdi.

Liderlerin fikri netleşiyor

Nihai kararı “Cumhurbaşkanı adayı için, genel başkanlar arasında istişareler başlatılmasına karar verdik” diyerek duyuran genel başkanların CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu üzerinde yoğunlaştığı öne sürüldü.

Bunu da CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş duyurdu.

“Kemal Bey’in adaylığına destek verilmiş”

tv100’deki “Sağlı Sollu” programında konuşan Yarkadaş, “Kemal Bey, iddiaya göre toplantıda 'Adayımız masadan biri olmalı' demiş. Gültekin Uysal ve Temel Bey, Kemal Bey’in adaylığına destek vermiş. Babacan ve Davutoğlu sessiz kalmış, Meral Hanım ise itiraz etmemiş. En açık tavrı da Temel Bey’in aldığı söyleniyor.” dedi.

“Altılı masanın 9 saatlik toplantısında genel eğilimin Kemal Bey’in Cumhurbaşkanı adaylığına döndüğü görülüyor” diyen Yarkadaş, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in tavrına yönelik de konuştu.

Barış Yarkadaş, altılı masanın adayını açıkladı VİDEO

“Meral Hanım, artık çok fazla diretmez”

Sık sık “Seçimi kazanacak adayla çıkacağız” diyerek Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş’ı işaret eden Meral Akşener’in dünkü toplantı ile birlikte artık diretemeyeceğini dile getiren Yarkadaş, “Meral Hanım, o konuda artık çok fazla diretmez. Meral Hanım’ın inadı altılı masaya zarar veriyordu. Meral Hanım da bunu gördü, altılı masaya zarar vermek yerine masayı güçlendiren bir pozisyona girecek.” diye konuştu.