CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, katıldığı televizyon programında partisinin ilkelerinden uzaklaştığını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Atatürk demek istemediğini Mustafa Kemal demeyi tercih ettiğini söyleyince CHP'de tartışmalar başlamıştı.

Partinin ilkelerinden uzaklaştığını düşünen çok sayıda vatandaş tepki göstermişti. Birçok vatandaş Kaftancıoğlu'nun sözleri üzerine sosyal medyada büyük harflerle Atatürk yazmaya başlamıştı.

Tartışmalar devam ederken Halk Tv'de bir programa konuk olan eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"BİRKAÇ İLDE 70 BİNE YAKIN ÜYE KAYBETTİK"

CHP'nin ilkelerinden uzaklaştığını belirten Yarkadaş, ilkelerden uzaklaştıkça üye kaybettiklerini belirtti.

Yarkadaş açıklamalarında,"Partinin ilkelerinden uzaklaştıkça, üye de kaybediyoruz. İstanbul'da son 18 ayda, 41 bin 157 üye istifa etmiş.

Sadece Kadıköy'de, belediyesini bizim yönettiğimiz Kadıköy'de, 2 bin 400 üye 18 ayda istifa etmiş. İzmir'de, 25 bin 17 kişi son 18 ayda istifa etmiş. Malatya'da bin 642 kişi istifa etmiş.

Şanlıurfa'da 925, Tuncelide bin 81 kişi istifa etmiş. 11 Büyükşehiri kazandığımız bir konjonktürde, sadece birkaç ilde 70 bine yakın üye kaybettik. Yönetimin oturup neden bu insanlara partiden istifa ediyor diye düşünmesi lazım." ifadelerinde bulundu.

Barış Yarkadaş: Bir kaç ilde 70 bine yakın üye kaybettik VİDEO