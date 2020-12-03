Barış Yarkadaş, Canan Kaftancıoğlu tarafından üzeri kapatılmak istenen tecavüz olayını canlı yayında deşifre etti.

Gazeteci Barış Yarkadaş, TV100 kanalında Ahu Özyurt'un sunduğu "Sağlı Sollu" isimli programa katıldı.

Katıldığı programda Yarkadaş, CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı hakkındaki tecavüz olayı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun olayın üzerini kapatmaya çalıştığını söyleyen Yarkadaş, olayın nasıl gerçekleştiğini anlattı.

Yarkadaş programda, "Pazar günü evde dinlenirken Maltepe Kadın Kollarından bir arkadaş ısrarla telefonu çaldırınca açtım. Bana 'Vekilim ısrarla çaldırmak zorunda kaldım.

Önemli ve ciddi bir sorunumuz var. CHP Maltepe İlçe Başkan yardımcısı bir kıza tecavüzden tutuklandı. İlk kez orda duydum. Biz ilçe kadın kolları üyeleri olarak bu ahlaksızlığı ilçe binamızın 50 metre ilersindeki alanda protesto etmek ve kamuoyuna duyurmak istiyoruz' dedi.

Benim ne yapmamı istiyorsunuz? diye sorduğumda ise bana, 'İlçe başkanımız ve Canan Kaftancıoğlu bu açıklamayı yapmamıza izin vermiyor. Sizin de bize yardımcı olmanızı istiyoruz' dedi.

Barış Yarkadaş CHP’deki tecavüz olayını anlattı İZLE



"MİDEME BİR YUMRUĞUN OTURDUĞUNU HİSSETTİM"

Bir gazeteci olarak benimn bu konuya girebilmem için elimde bir delil olması gerek. Bana da yollayın belge olmadan konuşamam dedim. 2-3 dakika sonra bana gönderdi. Okudum. Okumaz olaydım. Mideme bir yumruğun oturduğunu hissettim.

Bir ahlaksız, 23 yaşında bir kızla 2-3 aydır tanışıyor. Çay içelim diyor. Kız da her yer kapalı nerede içeeğiz. O da benim bir arkadaşımın kafesi var orda içeriz diyor. Kafenin sahibi de ne hikmetse benim bir işim var çıkacağım diyor.

5 - 10 dk sonra bu alçak 23 yaşındaki kardeşimize bir cinsel yönelimde bulunuyor. Genç kız tabii doğal olarak tepki gösteriyor. Kızımız eliyle itince ifadeye göre bu alçak, kızın saçından ve kolundan sürüklemeye çalışıyor. Kızımız da kafedeki bardaklardan birini alıyor ve bu çocuğun kafasında kırıyor.

Sonrasını anlatmayayım. Bunu bile şu an çok zor anlatıyorum. Ama buna sessiz kalamam. Bunun particilikle bir ilgisi yok.

"DUYDUĞUN ANDAN İTİBAREN KAPININ ÖNÜNE KOYACAKSIN"

Daha sonra ilk tweet'imi saat 20.03'te attım. Tweet'im inanılmaz bir şekilde yayılmaya başladı. Saat 20.30'da İstanbul İl Sekreterliği'nden arandım.

'Vekilim tweet'inizi okuduk. Bu arkadaşila iligli disiplin suçu soruşturması şu anda İstanbul İl Başkanlığı'nda. Pazartesi günü de bunun dosyası görülecek' dendi. Kişi ancak pazartesi günü partiden ihraç edilmiş. Oysa bize aynı gün attık demişlerdi. O ahlaksızlığı duyduğun andan itibaren kapının önüne koyacaksın.

"CANAN HANIM HERHANGİ BİR ŞEY YAPMADI"

Avcılar'dan bir hanımefendi benim attığım tweet'in altına, 'Ben de İstanbul İl Başkanları Yardımcıları tarafından tacize uğradım. Canan Hanım'a bunu bildirdim. İl Başkan Yardımcılarına bildirdim. Herhangi bir şey yapılmadı' yazmış. Benim attığım tweetin altına 3 bin tweet atılmış ben bu atılan tweet'i görmedim.

Cumhuriyet gazetesi de bu durum üzerine Canan Kaftancıoğlunu arıyor ve bu konularla ilgili ne diyorsununuz? diye yorumlarını alıyor. Canan Kaftancıoğlu da biz bu durumla ilgili gerekeni yaptık zaten demiş.

Sonra gazeteci arkadaş tekrar altında da böyle bir yorum olduğunu bir kadının daha tacize uğradığını söylüyor.

Canan Kaftancıoğlu gazetecinin bu sorusu üzerine 'Barış Yarkadaş şov yapıyor. Onun söyledikleriyle ilgilenmiyoruz' diyor. Konunun tarafı değilim. Benim haberim bile yokken Canan Hanım beni bu durumun içine katınca benim de doğal olarak kendisine cevap verme hakkım doğdu." açıklamalarında bulundu.