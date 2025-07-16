Barış Yarkadaş: Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli ile görüştü

Gazeteci Barış Yarkadaş, herkesi şaşırtacak bir gelişmeyi paylaştı.

Son zamanlarda kurultay davası nedeniyle kendi seçmeninden eleştiriler alan Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi aradı.

Barış Yarkadaş, TGRT ekranlarında katıldığı programda Bahçeli ile Kılıçdaroğlu arasında olan görüşmenin detaylarını paylaştı.

"MEMNUNİYETİNİ DİLE GETİRDİ"

Yarkadaş, "Kılıçdaroğlu, süreçten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bahçeli’nin şahsında emeği geçenlere teşekkür etti." dedi.

Yarkadaş'ın açıklamasının detayları şöyle;

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE İLE İLGİLİ TEBRİK ETTİ"

Sayın Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi aradı. Bilinen bir konu değil, ilk kez burada söylüyorum. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili kendisini tebrik etti. Süreçte emeği geçenlere Bahçeli’nin şahsında teşekkür etti.