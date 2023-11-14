Barış Yarkadaş: Kılıçdaroğlu parti politikalarına destek olmak istiyor CHP'de koltuk değişiminin ardından partide hala etkili olmaya çalışan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da bir ofis açacağı gündeme gelmişti. Gazeteci Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun açacağı ofisle parti politikalarına destek olacağını söyledi.

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ensonhaber.com

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda ikinci tura kalan seçimlerin ardından 812 oy ile CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel oldu.

Partide değişimcilerin seçimi kazanmasının ardından koltuğunu Özel'e devreden Kemal Kılıçdaroğlu'nun izleyeceği yol haritası merak ediliyordu.

Kılıçdaroğlu CHP'ye yön vermek istiyor

Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da bir çalışma ofisi açarak buradan CHP'nin politikalarına müdahale edeceği konusu geçtiğimiz günlerde gündeme düşmüştü.

Gazeteci Barış Yarkadaş da Kılıçdaroğlu'nun gündem olan bu planını bir kez daha televizyon ekranlarından dile getirdi.

Kılıçdaroğlu'na verdiği destekle bilinen ve daha önce "Özel'in kazanması halinde gazeteciliği bırakacağım" diyen Yarkadaş, tv100'de katıldığı Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında, Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da açacağı ofisle ilgili detaylar verdi.

"Kılıçdaroğlu, parti politikalarına destek olmak için araştırmalar yaptırmak istiyor"

Yarkadaş konuyla ilgili şunları söyledi:

