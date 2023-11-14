CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda ikinci tura kalan seçimlerin ardından 812 oy ile CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel oldu.
Partide değişimcilerin seçimi kazanmasının ardından koltuğunu Özel'e devreden Kemal Kılıçdaroğlu'nun izleyeceği yol haritası merak ediliyordu.
Kılıçdaroğlu CHP'ye yön vermek istiyor
Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da bir çalışma ofisi açarak buradan CHP'nin politikalarına müdahale edeceği konusu geçtiğimiz günlerde gündeme düşmüştü.
Gazeteci Barış Yarkadaş da Kılıçdaroğlu'nun gündem olan bu planını bir kez daha televizyon ekranlarından dile getirdi.
Kılıçdaroğlu'na verdiği destekle bilinen ve daha önce "Özel'in kazanması halinde gazeteciliği bırakacağım" diyen Yarkadaş, tv100'de katıldığı Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında, Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da açacağı ofisle ilgili detaylar verdi.
"Kılıçdaroğlu, parti politikalarına destek olmak için araştırmalar yaptırmak istiyor"
Yarkadaş konuyla ilgili şunları söyledi:
"Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Mustafa Kemal Mahallesi'nde 4 odalı bir ofis tuttu. Cuma gitti, ofise onay verdi. Boyası yapılmaya başlandı. Burada bir vakıf veya enstitü kurmayı düşünüyor. Parti politikalarına destek olmak için araştırmalar yaptırmak istiyor. Temel konuda araştırma ve rapor hazırlamak. Yoksullağa karşı mücadele için raporlar ve araştırmalar yapıtırılacak. Kılıçdaroğlu'nun evine çok sayıda ziyaretçi gidip geliyor. Kılıçdaroğlu herkese, 'Özgür Özel'e destek verin, yalnız bırakmayın, yerel seçime kilitlenin.' diyor."
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