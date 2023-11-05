Barış Yarkadaş: Özgür Özel seçimi kazanırsa ben mesleği bırakırım Barış Yarkadaş'ın kurultay öncesi yaptığı iddialı açıklamalar yeniden gündemde. Özgür Özel'e yakın isimler, Yarkadaş'ın sözlerini yeniden dolaşıma soktu.

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ensonhaber.com

Dün, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel parti genel başkanlığı için mücadele etti.

Özgür Özel ikinci turda 812 oy alırken, Kılıçdaroğlu ise 536 oyda kaldı.

Seçimlerin ardından CHP’nin 8. genel başkanı Özgür Özel oldu.

Kurultay öncesinde parti seçimleri hakkında pek çok görüş gündeme getirildi.

Bunlardan birisi de TV 100 televizyonunda "Kübra Par'la Farklı Açılar" programına katılan Gazeteci Barış Yarkadaş'tan gelmişti.

"CHP'de Özgür Özel seçimi kazanırsa ben mesleği bırakırım"

Barış Yarkadaş, "CHP'de Özgür Özel seçimi kazanırsa ben mesleği bırakırım. Vallahi bırakırım." diyerek, iddiasını dile getirmişti.

“Vallahi bırakırım”

Kübra Par’ın, kendisine yönelik olarak “Ben süreci doğru okulamamışım Özgür Özel kazandı, pardon deme ihtimaliniz var mı?” sorusuna, Yarkadaş, “Özgür Özel kazanırsa ben mesleği bırakırım” şeklinde cevapladı. Par’ın “Çok iddialı oldu.” yorumuna ise “Vallahi bırakırım.” şeklinde yanıt verdi.

Gazeteci Yarkadaş, Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekili seçilmişti.