Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinin ardından yeni düzeni tanıdıklarını söyleyen Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği Başkanı Tülin Oygür, Barış Yardakçı tarafından Atatürk'e ve cumhuriyete ihanetle suçlandı.

Afganistan'da Taliban'ın başkent Kabil'i ele geçirmesiyle başlayan yeni süreçle birlikte farklı tartışmalar da ortaya çıktı.

Taliban'ı tanıyanlar ve tanımayanların fikirlerini belirttiği süreçte Türkiye Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği de Taliban'ı tanıdıklarını belirten bir açıklama yaptı.

Amerika'nın Afganistan'dan çıkmasıyla ülkenin bağımsızlık sürecinin başladığını savunan Cumhuriyet Kadınları Derneği Başkanı Prof. Dr. Tülin Oygür, katıldığı televizyon programında tepki çekti.

"AFGANİSTAN'IN BAĞIMSIZLIK SÜRECİ BAŞLAMIŞTIR"

TV100'deki tartışma programında, "Afganistan'ın bağımsızlık süreci başlamıştır. Önce oradaki emperyalist işgal bitmelidir. Sayın Barış Yarkadaş hakarete varan bir Tweet atmış. 'Cumhuriyet Kadınları Derneği'nizin adını değiştirin.' diye. İade ediyorum." açıklamasında bulunan Oygür, Barış Yarkadaş'ın sert çıkışıyla karşılaştı.

Barış Yarkadaş, Taliban'ı tanıyan Cumhuriyet Kadınları Derneği'ne sert çıkıştı VİDEO



"CUMHURİYETÇİ KADINLAR İSMİNİ KULLANAMAZSINIZ"

Sert bir dille konuşan Barış Yarkadaş, "Adınızı değiştirin hocam, adınızı bir an önce değiştirin. Siz cumhuriyet ismini kullanamazsınız. Cumhuriyetçilik aydınlanma, kadın devrimi, eşitlik, laiklik demektir. Şeriatçı bir terör örgütüne övgüler dizerek Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği ismini kullanamazsınız. Hayal görmeyin, insanların bilincini de bulandırmayın. Siz cumhuriyet devrimlerine Taliban'a destek vererek ihanet ettiniz. Bir hayalin peşinden insanları sürüklemeye çalışıyorsunuz.

"SİZ HANGİ HAKLA TÜRK KADININA TALİBAN'A ÖVGÜLER DİZDİRMEYE ÇALIŞIYORSUNUZ"

Bugün siz Afganistan'da yaşar mısınız, Afganistan'da kırbaçlanmayı göze alır mısınız? Burka giyerek sokağa çıkar mısınız? Müzik dinlemeden yaşar mısınız? Televizyon izlemeden yaşar mısınız? Siz hangi hakla Türk kadınına Taliban'a övgüler dizdirmeye çalılşıyorsunuz. Böyle bir hakkınız yok. Cumhruiyetçi kadınlar ismini kullanamazsınız. sizin Cumhuriyetle ne ilginiz var? Cumhuriyetin ne felsefesini anlamışsınız, ne ilkelerini anlamışsınız." ifadelerini kullandı.

"SİZ AMERİKA İÇİN AĞIT YAKIYORSUNUZ"

Oygür'ün, "Siz Amerika için orada ağıt yakıyorsunuz ağıt, bunu anlamıyor muyuz sanıyorsunuz?" sözleri üzerine sesini yükselten Yarkadaş, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"ATATÜRK'E İHANET EDİYORSUNUZ"

"Amerika'nın Taliban örgütüne övgüler dizmek... Bir şey söyeleyeceğim ama televzyonun başını RTÜK'le belaya sokmak istemiyorum.

Amerikancılık yapıyorsunuz, Taliban'a övgü diziyorsunuz. Bunu bir de teorik çerçeveye, teorik kılıfa oturtmaya çalışıyorsunuz. Atatürk'e ihanet ediyorsunuz. Ne ilgisi var Taliban'ın emperyalist olmakla. Şeriat da gelse bizim için önemli değil diyorsunuz kendi bildirinizde. Ne anlatıyorsunuz?"