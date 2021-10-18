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    Barış Yarkadaş'ın Mevlüt Çavuşoğlu paylaşımı yalan çıktı

    Barış Yarkadaş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kızına hediyeler geldiği iddiasıyla bir paylaşım yaptı. Kısa süre sonra Yarkadaş'ın yayınladığı videonun gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2021 - 16:50
    • Güncelleme : 18.10.2021 - 17:52
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    Barış Yarkadaş'ın Mevlüt Çavuşoğlu paylaşımı yalan çıktı

    Gazeteci Barış Yarkadaş, Twitter hesabından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kızının düğün törenine ait olduğu iddiasıyla bir video paylaştı.

    Yarkadaş’ın, Mevlüt Çavuşoğlu'nun kızına ait olduğunu öne sürdüğü görüntülerle ilgili gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı.

    YARKADAŞ'IN İDDİASI KISA SÜREDE PATLADI

    Yarkadaş da Twitter hesabından yeni bir paylaşım yaparak videoyu kaldırdığını duyurdu.

    Gazeteci Barış Yarkadaş açıklamasında, "Az önce paylaştığım videoyu sildim. Çünkü, video Çavuşoğlu'nun kızının değil yeğeninin düğünü öncesi çekilmiş. Aile üyeleri aradı, özel bir törenin yansıtılmasından ve Çavuşoğlu ile bağ kurulmasından rahatsız olduklarını, Bakanla görüşmediklerini söylediler. Kamuoyuna saygıyla..." ifadelerini kullandı.

    Barış Yarkadaş ın Mevlüt Çavuşoğlu paylaşımı yalan çıktı #1

    Barış Yarkadaş ın Mevlüt Çavuşoğlu paylaşımı yalan çıktı #2

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