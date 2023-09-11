Barış Yarkadaş'tan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: Liboş liboş konuşuyor İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik ağır ifadeler kullanan Barış Yarkadaş, "CHP’yi değiştirecekmiş. Neyi değiştireceksin? Liboş liboş konuşuyor" dedi.

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Başarısızlıkla sonuçlanan seçim sürecinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Menzile yürümekte net olarak kararlıyım. Değişim şarttır" ifadelerini kullanarak değişim konusunda net bir mesaj vermiş ve 'iktidar için değişim' temalı bir internet sitesi kurmuştu.

İmamoğlu, seçim yenilgisi sonrasında koltuğunu bırakmayan Kılıçdaroğlu'na yönelik 'değişim' çağrısını her fırsatta yineledi.

"Vaadim de net, CHP değişecek, Türkiye değişecek" diyen İmamoğlu'na eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, sert sözlerle yüklendi.

TV100'de yayınlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programda konuşan Yarkadaş, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeye ve İmamoğlu'nun 'değişim' çıkışına ilişkin konuştu.

Yarkadaş, "CHP'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'daki kutlamalara katıldım. Kutlamalardan önce Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettim. Kendisiyle sohbetimizden izlenim aktaracağım. İYİ Parti'nin CHP'ye tutumunu yakından izlediğini gördüm. Yorum yapmadı ama çok memnun olmadığını hissettim" diye konuştu.

Yarkadaş'tan İmamoğlu'na: Liboş liboş konuşuyor

İmamoğlu'nu hedef alan Yarkadaş, "Ben bu partiyi değiştireceğim diyemezsin, sana bu partiyi değiştirtmezler. CHP'yi değiştirecekmiş. Neyi değiştireceksin CHP'de? Liboş bir tarife. CHP devrimcidir. Liboş liboş konuşuyor" ifadelerini kullandı.