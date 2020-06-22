Baro üyelerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Avukatlık Kanunu'nda yapılacak değişikliği protesto etmek için Ankara'ya yürüyen baro üyelerinin kente girişini izin çıkmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Barosu'nun Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında yaptığı açıklamanın ardından kurmaylarına talimat verdi.

Barolar başta olmak üzere meslek kuruluşlarının yapısını ve seçim sistemini değiştirecek yasa tasarısı üzerine çalışmalar başladı.

Hükümetin bu hazırlığı barolarda rahatsızlığa neden oldu.

ANKARA GİRİŞİNDE POLİS DUR DEDİ

Türkiye'nin farklı noktalarından yaklaşık 50 baro Ankara'ya doğru yürüyüle başladı.

"Savunma yürüyor" sloganıyla Ankara'ya ulaşan baro üyeleri kent girişinde polis engeline takıldı.

FEYZİOĞLU ANITKABİR'DE

Ankara girişinde bu gelişmeler yaşanırken Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da bazı baro üyeleriyle birlikte Anıtkabir'e giderek Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrini ziyaret etti.

Feyzioğlu, "Afyon, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Konya, Elazığ, Sivas, Gümüşhane - Bayburt, Çorum, Yozgat, Kütahya, Edirne, Samsun Erzurum, Kahramanmaraş Baro Başkanlarımızla Atamızın manevi huzurundayız." ifadeleriyle Anıtkabir'de çekilen fotoğraflarını paylaştı.







