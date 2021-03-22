Barolar, İstanbul Sözleşmesi'nin feshine karşı dava açtı

Ankara, Antalya ve Mersin baroları, İstanbul Sözleşmesi’nin feshine karşı Danıştay’da başvuru yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan kararla Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi.

Alınan bu kararın yankıları sürüyor.

Muhalefet cephesinden gelen tepkilerin ardından Danıştay'a başvurular yapılmaya başlandı.

3 İLİN BAROSU DAVA AÇTI

CHP'nin Danıştay başvurusu kararının ardından barolar da harekete geçti.

Ankara, Antalya ve Mersin baroları, İstanbul Sözleşmesi’nin feshine karşı Danıştay’da dava açtı.

Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, İstanbul Sözleşmesi’nin bir gecede feshedilmesinin hukuken kabul edilecek bir şey olmadığını vurgulayarak, “Hukuka aykırı olduğunu düşündüğümüz kararın iptali için bu davayı açmış bulunmaktayız.” ifadelerini kullandı.