Barselona'da ev kiralarını binlerce kişi protesto etti

AA & Ensonhaber

Barselona’da, Kiracılar Sendikası öncülüğünde yaklaşık 4 bin sivil toplum kuruluşunun desteğiyle düzenlenen protesto gösterisi, Katalonya’nın farklı kentlerinden gelen kalabalık grupların katılımıyla dikkat çekti. Girona, Lleida ve Tarragona gibi şehirlerden otobüslerle Barselona’ya akın eden protestocular, yükselen kira fiyatlarını sert bir şekilde eleştirdi.

"ONURLU BİR YAŞAM İÇİN KİRALARI DÜŞÜRÜN"

Eylemciler, “Artık yeter! Herkes için onurlu bir yaşam alanı sağlamak adına kiraları düşürün” yazılı pankartlarla yürüyüş yaparken, kent merkezindeki caddelerde kira krizine karşı öfke dolu sloganlar yükseldi.

KİRALAR 10 YILDA YÜZDE 70 ARTTI

Katalonya Konut Ajansı'nın verilerine göre, Barselona’da 2024’ün ikinci çeyreğinde yapılan yeni kira sözleşmeleri, 2014’teki aynı döneme kıyasla neredeyse yüzde 70 oranında artış gösterdi. 2014 yılında ortalama 667 avro olan kira bedelinin günümüzde 1131 avroya yükseldiği kaydedildi.

YÜZDE 50 İNDİRİM İSTEDİLER

Kiracılar Sendikası, mevcut durumun sürdürülemez olduğunu belirterek, kiralarda yüzde 50 indirim yapılması, süresiz kira sözleşmeleri getirilmesi, spekülatif amaçlarla ev satın alımının yasaklanması ve satın alınan evlerde oturma zorunluluğu gibi reformlar talep etti.

Sendika Sözcüsü Enric Aragones, taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda kira ödememe eylemi başlatabileceklerini vurguladı:

Kirasını ödeyemediği için kimsenin evinden çıkarılmasına artık sessiz kalmayacağız. Bu konuda kararlıyız ve stratejilerimizi buna göre belirliyoruz.

DİĞER KENTLERDE DE PROTESTOLAR DÜZENLENDİ

Barselona’daki protestoların yanı sıra Oviedo, Jerez ve Burgos gibi şehirlerde de benzer gösteriler düzenlendi. Konut krizinin İspanya genelinde büyüyen bir sorun haline geldiğini gösteren anketler, halkın bu konuyu göç ve ekonomik krizden sonra en çok endişe duyulan üçüncü mesele olarak gördüğünü ortaya koyuyor.

Özellikle Madrid ve Barselona gibi büyük şehirlerin merkezlerinde evlerin kısa dönemli turistik kiralamalar için kullanılması, yerel halkın yaşam koşullarını zorlaştırırken turistlere yönelik zaman zaman tepkilere de neden oluyor. Geçtiğimiz ay Madrid’de gerçekleşen geniş çaplı kira protestosu, konut krizinin derinliğini bir kez daha gözler önüne sermişti.