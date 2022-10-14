Bartın Amasra'da maden ocağında patlama

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde, yeraltında patlama meydana geldi. Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde saat 18.45 sıralarında yeraltında patlama meydana geldi.

Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Patlama sırasında maden ocağında 16.00-00.00 vardiyasında çalışan 87 işçinin olduğu bildirildi..

Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, yaptığı ilk açıklamasında bir patlama olduğunu, patlamanın neden kaynaklı olduğunun henüz net olmadığını söyledi.

Valilikten açıklama

Valilikten yapılan açıklamada "Amasra Taşkömürü İşletme Müessesinde saat 18.15 sularında -300 kotunda henüz nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerimiz seferber edilerek gerekli çalışmalara başlanmıştır" denildi.

Bakanlar olay yerine gidiyor

Maden ocağında patlama nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ve İçişleri Bakanı Soylu Bartın Amasra'ya gidiyor.







