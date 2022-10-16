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    Bartın Amasra'daki maden faciası Meclis gündeminde

    41 kişinin hayatını kaybettiği maden faciası, Meclis gündemine taşınıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, salı günü Genel Kurul'da olacak.
    • 16.10.2022 - 18:47
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    Bartın Amasra'daki maden faciası Meclis gündeminde

    Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yeni haftaya yoğun gündemle başlayacak..

    Maden faciası Meclis gündeminde

    Bartın'da yaşanan maden faciası, Meclis gündemine taşınıyor.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, salı günü Amasra'da 41 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağındaki patlamayla ilgili Meclis'i bilgilendirecek.

    2023 bütçesi

    2023 bütçesi ise, yeni haftanın ilk günü, TBMM'ye sunulacak.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 21 Ekim Cuma günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bütçe sunumu yapacak. 26 Ekim'de ise görüşmelere geçilecek. Bütçe maratonunun Genel Kurul aşaması ise 25 Kasım'da başlayacak.

    Bartın Amasra daki maden faciası Meclis gündeminde #1

     


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