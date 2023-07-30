Bartın Limanı’na atık döken gemiye 3 milyon 843 bin lira ceza

DHA
Bartın Limanı'na sabah saatlerinde gelen Sierra Leone bayraklı ‘Dandun’ isimli kuru yük gemisi limandan 4 ton yük aldı.
Gemi, Romanya’ya hareket edeceği sırada deniz polisi atık bırakıldığını tespit etti.
Gemiye çıkan ekipler, 1 Mısır, 8 Suriye uyruklu personelin kimlik kontrollerini yaptı.
Atık suyu denize döktü
Ardından gemide inceleme yapan ekipler, arka kısmından paslı ve ambar atığı pis suyun denize boşaltıldığını tespit etti.
3 milyon 843 bin TL para cezası
Ekipler, boşaltımı durdururken, çevre kanunu kapsamında gemiye 3 milyon 843 bin TL idari para cezası uyguladı.
Gemi cezai işleminin ardından yoluna devam etti.