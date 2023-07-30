Bartın Limanı’na atık döken gemiye 3 milyon 843 bin lira ceza
DHA

Bartın Limanı'na sabah saatlerinde gelen Sierra Leone bayraklı ‘Dandun’ isimli kuru yük gemisi limandan 4 ton yük aldı.

Gemi, Romanya’ya hareket edeceği sırada deniz polisi atık bırakıldığını tespit etti.

Gemiye çıkan ekipler, 1 Mısır, 8 Suriye uyruklu personelin kimlik kontrollerini yaptı.

Atık suyu denize döktü

Ardından gemide inceleme yapan ekipler, arka kısmından paslı ve ambar atığı pis suyun denize boşaltıldığını tespit etti.

Bartın Limanı’na atık döken gemiye 3 milyon 843 bin lira ceza

3 milyon 843 bin TL para cezası

Ekipler, boşaltımı durdururken, çevre kanunu kapsamında gemiye 3 milyon 843 bin TL idari para cezası uyguladı.

cezai işleminin ardından yoluna devam etti.