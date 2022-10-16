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    Bartın şehidinin patlamadan 2 saat önce çocuğu ile çektiği fotoğraf

    Bartın’daki patlamada şehit düşen Rasim Bulut’un talihsiz olaydan 2 saat önce çocuğu ile paylaştığı fotoğraf, dikkat çekti.
    • 16.10.2022 - 20:05
    • Güncelleme : 16.10.2022 - 20:28
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    Bartın şehidinin patlamadan 2 saat önce çocuğu ile çektiği fotoğraf

    Bartın'daki Amasra Taşkömürü İşletmesi Müessesesi'nde meydana gelen patlamada 41 madenci şehit oldu.

    Yaşanan acı olay tüm Türkiye'yi derin bir hüzne boğarken geride acılı aileler bırakan şehitler, toprağa verildi.

    Patlamada hayatını kaybedenlerden biri de Rasim Bulut.

    Patlamadan 2 saat önce çocuğuyla fotoğraf paylaştı

    Şehit Rasim Bulut, Paşalılar köyünde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

    14 Ekim’de Amasra Müessesi'ndeki işine gitmeden önce 1 yaşındaki çocuğu ile evinde vakit geçiren Rasim Bulut, patlamadan 2 saat önce sosyal medya hesabından çocuğu ile birlikte paylaşım yaptı.

    'Paşam benim'

    İHA'nın haberine göre; 'Paşam benim' diyerek paylaştığı fotoğraf Rasim Bulut’un son fotoğrafı oldu.

    Bartın şehidinin patlamadan 2 saat önce çocuğu ile çektiği fotoğraf #1


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