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- Kastamonu'ya AFAD uyarısı
Kastamonu'ya AFAD uyarısı
- Haber Merkezi
- 27.06.2022 - 10:42
- Güncelleme : 27.06.2022 - 11:10
Batı Karadeniz'in birçok ilinde sel felaketi yaşanıyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Kastamonu, Samsun, Sakarya, Sinop ve Zonguldak'a kırmızı uyarı verdi.
Kastamonu'da yağışların şiddetlenmesiyle dere yataklarındaki su seviyesi yükselmeye devam ediyor.
Vatandaşlara 'Güvenli bölge' ikazı
Bir köprünün çöktüğü olayda, vatandaşların güvenli bölgelerde bulunması ifade ediliyor.
"Taşkın riskli boyuta ulaştı"
Yaşanan bir son dakika gelişmesine göre, Abana Bozkurt ve Çatalzeytin bölgelerinde taşkının riskli boyuta ulaştığı aktarıldı.
AFAD, duyurusunda şu ifadelere yer verdi;
"Bartın, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin’de taşkın riski tehlikeli boyuta ulaşmıştır. Taşkın sahasındaki vatandaşlarımızın sel ve ani su yükselmesine karşı güvenli alanlarda olmaları, araçlarını dere kenarından çekmeleri, acil durumlarda 112’yi aramaları önemle duyurulur."