Petrol
109.39
0.27%
Euro
17.6949
-0.74%
Dolar
16.7147
-1.01%
Altın
986.55
-0.56%
Borsa
2533
-0.82%
Bitcoin
358.740
-1.05%
BTXN Coin
7.00
-5.78%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    Kastamonu'ya AFAD uyarısı

    Ani sel ve baskınların riskli boyuta ulaştığı ve vatandaşların güvenli bölgelerde olması gerektiği bildirildi.
    • Haber Merkezi
    • 27.06.2022 - 10:42
    • Güncelleme : 27.06.2022 - 11:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kastamonu'ya AFAD uyarısı

    Batı Karadeniz'in birçok ilinde sel felaketi yaşanıyor.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Kastamonu, Samsun, Sakarya, Sinop ve Zonguldak'a kırmızı uyarı verdi.

    Kastamonu'da yağışların şiddetlenmesiyle dere yataklarındaki su seviyesi yükselmeye devam ediyor.

    Vatandaşlara 'Güvenli bölge' ikazı

    Bir köprünün çöktüğü olayda, vatandaşların güvenli bölgelerde bulunması ifade ediliyor.

    "Taşkın riskli boyuta ulaştı"

    Yaşanan bir son dakika gelişmesine göre,  Abana Bozkurt ve Çatalzeytin bölgelerinde taşkının riskli boyuta ulaştığı aktarıldı.

    AFAD, duyurusunda şu ifadelere yer verdi;

    "Bartın, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin’de taşkın riski tehlikeli boyuta ulaşmıştır. Taşkın sahasındaki vatandaşlarımızın sel ve ani su yükselmesine karşı güvenli alanlarda olmaları, araçlarını dere kenarından çekmeleri, acil durumlarda 112’yi aramaları önemle duyurulur."

    Kastamonu ya AFAD uyarısı #1

    Kastamonu ya AFAD uyarısı #2


    İlginizi Çekebilir

    Yaptırımlar Rusya'yı tereddüte düşürdü
    Ekonomi

    Yaptırımlar Rusya'yı tereddüte düşürdü

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    TVF Spor Lisesi Dünya şampiyonu
    Voleybol

    TVF Spor Lisesi Dünya şampiyonu

    Görüş Bildir