Bartın ve Zonguldak'ta sahte rapor operasyonu: Detaylar ortaya çıktı

İHA

Bartın ile Amasra ilçesi ve Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 17 kişi ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 17 kişinin kamu kurum ve kuruluşları ile özel şirketler nezdinde nüfuz sahibi oldukları görünümü vererek usulsüz sağlık raporları ile emeklilik işlemleri gerçekleştirdikleri, sahte sağlık raporları temin ederek ÖTV indiriminden faydalandıkları, işe yerleştirme vaadiyle haksız menfaat sağladıkları tespit edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

Soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik ile suçlandığı öğrenildi.

Bartın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde işlemleri süren zanlıların Bartın Adliyesi'ne sevk edilmeleri bekleniyor.