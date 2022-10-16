Bartın'da arkadaşının yerine mesaiye gidip şehit oldu

Bartın'da arkadaşının yerine mesaiye gidip şehit oldu

Bartın'daki faciada şehit olan Mehmet Kara'nın yıllık izinde olduğu, son anda bir arkadaşının yerine ocağa indiği ortaya çıktı.

Türkiye Cuma günü Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden felaketi ile sarsıldı.

Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağındaki grizu patlaması sonucu 41 işçi yaşamını yitirdi.

Bir yandan yaralı işçilerin tedavileri devam ederken, bir yandan da hayatını kaybedenler toğrağa veriliyor, geride kalan ailelerin yaraları sarılması için de çalışmalar devam ediyor.

Faciada hayatı kaybeden işçilerden geriye ise acılı aileler ve yürek burkan hikayeleri kaldı.

O hikayelerden en etkileyici olanı ise 42 yaşındaki Mehmet Kara...

Gözyaşlarıyla uğurlandı

Patlamada şehit olan Kara dün gözyaşları arasında toprağa verildi.

Mehmet Kara (42) Bartın'ın Kurucaşişe ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde öğle namazına müteakip defnedildi.

Cenaze namazı sırasında Mehmet Kara'nın eşi Selda Kara ve çocukları Ayşe Melek ve Efe, babasının tabutuna sarılarak gözyaşlarında boğuldular.

Facia günü yıllık izindeydi

Geride çocukluk aşkı bir eş ve 2 evlat bırakan Mehmet Kara'ın facia günü izinli olduğu ortaya çıktı.

2009 yılında TTK Amasra müessse müdürlüğüne işbaşı yapan Mehmet Kara, 1 haftadır yıllık izindeydi.

Bartın'da arkadaşının yerine mesaiye gidip şehit oldu VİDEO



Arkadaşının yerine mesaiye gitti

Dün akşam işyerinden aranarak başka bir arkadaşının yerine 16.00-00.00 mesaisine gittiği öğrenildi.

"Otobüste telefondan öğrendim"

Patlama haberini yolda telefondan öğrenen Kara'nın üniversite öğrencisi oğlu ise babasının hasta ve raporlu olduğunu belirterek, "Ben Karabük'teydim, üniversitedeydim. Hafta sonu ailemin yanına geliyordum. Saat 18.00 civarı otobüse bindim buçuk gibi patlama olmuş.

"Hemen annemi aradım"

Telefonda gördüm hemen annemi aradım. Amasra'ya gelince direk maden ocağına geçtim. Tam bilmiyorum raporluydu galiba hastaydı çünkü." diye konuştu.