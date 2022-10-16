Bartın'da arkadaşlarını kurtarmaya çalışırken şehit düşen madenci

Amasra'daki grizu patlamasından sonra 6 arkadaşını kurtaran Yener Saygın'ın diğerlerine de yardımcı olmak için ocağa girdikten sonra şehit düştüğü ortaya çıktı.

Türkiye Amasra'da kayebttiği 41 maden şehidine ağlıyor.

Tarihi faciadan yaralı kurtarılan madencilerin tedavileri de dikkatle takip ediliyor.

Geride acılı aileler bırakan şehitler toprağa verilip, yaralar sarılırken bir yandan da yürek burkan hikayeler art arda ortaya çıkıyor.

Bu hikayelerden birinin kahramanı ise 42 yaşındaki ekipbaşı Yener Saygın.

Kahraman madenci Saygın'ın cenazesi Kumluca Merkez Camii'nde yüzlerce kişinin katılımıyla gözyaşları arasında toprağa verildi.

Arkadaşı ile vardiyasını değişmişti

Cenazede Saygın'ın o gün normalde gündüz vardiyasında olduğu ve bir arkadaşı ile yer değiştirip geceye kaldığı ortaya çıktı.

6 arkadaşını kurtardı

Ekipbaşı olarak çalışan ve disiplinli ve sakin yapısı ile tanınan Saygın, patlamanın ilk anlarında 6 arkadaşını dışarıya çıkardı.

Diğerlerini kurtarmak için gitti, dönemedi

Kahraman maden işçisi daha sonra diğer arkadaşlarını kurtarmak için harekete geçti.

"Arkadaşlarımı bırakamam" diyerek gaz maskesini takıp yeniden aşağı inen Saygın maalesef bir daha geri dönemedi.