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    Bartın'da arkadaşlarını kurtarmaya çalışırken şehit düşen madenci

    Bartın'da arkadaşlarını kurtarmaya çalışırken şehit düşen madenci

    Amasra'daki grizu patlamasından sonra 6 arkadaşını kurtaran Yener Saygın'ın diğerlerine de yardımcı olmak için ocağa girdikten sonra şehit düştüğü ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 16.10.2022 - 12:10
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    Türkiye Amasra'da kayebttiği 41 maden şehidine ağlıyor.

    Tarihi faciadan yaralı kurtarılan madencilerin tedavileri de dikkatle takip ediliyor.

    Geride acılı aileler bırakan şehitler toprağa verilip, yaralar sarılırken bir yandan da yürek burkan hikayeler art arda ortaya çıkıyor.

    Bu hikayelerden birinin kahramanı ise 42 yaşındaki ekipbaşı Yener Saygın.

    Kahraman madenci Saygın'ın cenazesi Kumluca Merkez Camii'nde yüzlerce kişinin katılımıyla gözyaşları arasında toprağa verildi.

    Arkadaşı ile vardiyasını değişmişti

    Cenazede Saygın'ın o gün normalde gündüz vardiyasında olduğu ve bir arkadaşı ile yer değiştirip geceye kaldığı ortaya çıktı.

    Bartın da arkadaşlarını kurtarmaya çalışırken şehit düşen madenci #1

    6 arkadaşını kurtardı

    Ekipbaşı olarak çalışan ve disiplinli ve sakin yapısı ile tanınan Saygın, patlamanın ilk anlarında 6 arkadaşını dışarıya çıkardı.

    Bartın da arkadaşlarını kurtarmaya çalışırken şehit düşen madenci #2

    Diğerlerini kurtarmak için gitti, dönemedi

    Kahraman maden işçisi daha sonra diğer arkadaşlarını kurtarmak için harekete geçti.

    "Arkadaşlarımı bırakamam" diyerek gaz maskesini takıp yeniden aşağı inen Saygın maalesef bir daha geri dönemedi.

    Bartın da arkadaşlarını kurtarmaya çalışırken şehit düşen madenci #3

    Bartın da arkadaşlarını kurtarmaya çalışırken şehit düşen madenci #4


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