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Bartın'da balıkçıların korkulu rüyası mavi yengeç yakalandı

Bartın'da balıkçıların korkulu rüyası mavi yengeç yakalandı Karadeniz'de Ordu ve Samsun'dan sonra Bartın'daki balıkçıların ağlarına da ağlara zarar vermesi ve balıkların denize kaçmasına neden olması gibi sebeplerden dolayı balıkçıların korkulu rüyası olan mavi yengeç takıldı.