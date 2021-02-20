Salgın döneminde kademeli normalleşmeye geçmeye hazırlanan Bartın'da eğitim öğretim ve 65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili kararlara imza atıldı.

Bartın'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerde kademeli gevşeme kararı alındı.

Bartın Valiliği Pandemi İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, 1 Mart’tan itibaren yüz yüze eğitime geçilmesine, 65 yaş ve üzeri için pazar yeri kısıtlamasının kaldırılmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın illerdeki kademeli normalleşme sürecine vaka durumuna göre, kentteki yetkililerin karar vereceğini açıklamasının ardından Bartın Valisi Sinan Güner başkanlığında Pandemi İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

BARTIN, 1 MART'TAN İTİBAREN KADEMELİ NORMALLEŞMEYE GEÇECEK

Toplantıda alınan kararlara göre 1 Mart tarihinden itibaren il genelindeki tüm okullarda yüz yüze eğitime geçilecek. 1'inci, 2'nci, 3'üncü, 4'üncü, 8'inci ve 12'inci sınıflarda eğitim-öğretim haftada 5 gün olarak gerçekleşecek.

5'inci, 6'ncı, 7'nci, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflar ise ikişerli gruplara ayrılacak. İlk gruplarda eğitim-öğretim pazartesi, salı günleri, ikinci gruplarda ise perşembe, cuma günleri gerçekleştirilecek. Çarşamba günleri ise okullarda dezenfeksiyon işlemleri yapılacak.

Bartın'da kademeli normalleşme için kararlar alındı ViDEO

EĞİTİM ÖĞRETİM TEDBİRLERE GÖRE YAPILACAK

Okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet veren kantinler de masa sandalyeler kaldırılarak, öğrenci yoğunluğunu önceleyecek şekilde kısa süreli ve temel ihtiyaçların teminine yönelik satış yapılması koşulu ile açılacak.

Bartın Üniversitesi'nde bahar dönemindeki teorik eğitimler, Yüksek Öğretim Kurulu'nun kararları doğrultusunda tamamen çevrimiçi yapılacak. Uygulamalı eğitimler ise azami tedbirler sağlandıktan sonra mümkün olan en uygun şartlarda kademeli olarak yüz yüze yapılabilecek.

BARTIN'DA SALGIN BİLANÇOSU

Sağlık Bakanlığı, il bazında haftalık koronavirüs vakalarını açıklama kararı almıştı. Buna göre, Bartın'da 8-14 Şubat tarihlerinde her 100 bin kişide 44,69 vaka görüldüğü belirtildi.

Normalleşmede ilk adımların atılmaya başlandığı Bartın, bu veriyle 41'inci sırada yer aldı.

PAZAR YERİ KARARI

Uygulamalı eğitimler için şehir dışından gelecek üniversite öğrencileri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait yurtlarda ve ayrı ayrı odalarda misafir edilecek.

65 yaş ve üzeri tüm vatandaşların umumi pazar yerlerine girmelerindeki kısıtlama 1 Mart tarihinden itibaren kaldırılacak.